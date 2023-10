SAN JOSE (IT-Times) - Der Dokumentenmanagement-Softwareentwickler Adobe hat heute einen Ausblick auf die kommende Online-Shopping.-Saison in den USA gegeben und sieht einen Zuwachs. Adobe Inc. (Nasdaq: ADBE, ISIN: US00724F1012) prognostiziert für das Online-Weihnachtsgeschäft 2023 in den USA ein Volumen...

Den vollständigen Artikel lesen ...