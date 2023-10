Aktienmärkte steigen normalerweise, wenn die Liquidität an den Märkten steigt, und sie fallen, wenn die Liquiditiät zurück geht: gemessen an der zuletzt deutlich gesunkenen globalen Liquidität aber steht der US-Leitindex S&P 500 derzeit ca. 20% zu hoch! Denn die Liqudidität nimmt weiter ab gemessen an der Bilanzsumme der großen Notenbanken - während gleichzeitig die Kapitalmarkt-Zinsen ...

