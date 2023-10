Anerkennung erfolgt gemeinsam mit Ökosystempartnern und globalen Technologieführern, die globale Versicherungsunternehmen unterstützen

BOSTON, Oct. 05, 2023, was ein deutliches Zeichen für das kontinuierliche Wachstum und die starke Marktposition des Unternehmens ist.



In den IDC FinTech Rankings werden die weltweit führenden Technologieunternehmen auf der Grundlage ihrer Umsatzergebnisse im vergangenen Kalenderjahr ausgewählt. Die Unternehmen, die in diesem Jahr in die Rangliste aufgenommen wurden, sind für die Modernisierung und die digitale Transformation der Finanzdienstleistungsbranche entscheidend und Duck Creek ist stolz darauf, neben Partnern aus dem Ökosystem wie Accenture, Capgemini, Cognizant, CoreLogic, DocuSign, Eviden, Experian, EY, Hexaware, HCLTech, IBM, LTIMindtree, Microsoft, NTT DATA, Smart Communications, TransUnion und Wipro in der diesjährigen Rangliste vertreten zu sein. Duck Creek ist im Vergleich zum Vorjahr gewachsen, indem es sich auf den Erfolg seiner Kunden und sein Partner-Ökosystem konzentrierte und bekräftigte, dass es "ein Dorf braucht", um die anspruchsvollsten Versicherer weltweit mit marktführenden Technologielösungen zu unterstützen.

"Das tiefe Vertrauen unserer weltweiten Kunden und Partner, gepaart mit unserer erstklassigen Technologie und unserer preisgekrönten Unternehmenskultur, hat es Duck Creek ermöglicht, ein historisches Wachstum zu erzielen und sich gleichzeitig an ein dynamisches Makroklima und sich entwickelnde Trends in der Versicherungsbranche anzupassen", so Rohit Bedi, Chief Revenue Officer, Duck Creek Technologies. "Unsere Aufnahme in die IDC FinTech Rankings 2023 unterstreicht unsere Leidenschaft für den Erfolg unserer Kunden und den differenzierten Wert, den wir der Versicherungsbranche als weltweit vertrauenswürdige moderne P&C SaaS-Marke bieten."

"IDC erstellt die IDC FinTech Rankings bereits seit zwanzig Jahren und hat das Programm nun auf die 150 führenden Lösungsanbieter erweitert, um eine möglichst genaue Darstellung der größten FinTech-Unternehmen der Welt zu gewährleisten", so Marc DeCastro, Research Director bei IDC. "Die Technologieunternehmen auf dieser Liste bieten die Innovationen, die Finanzdienstleister benötigen, um bei der Bereitstellung moderner digitaler Erlebnisse für alle Aspekte der finanziellen Reise eines Kunden an vorderster Front zu stehen."

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden-/Unfall- und der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und durchgängige Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten brauchen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com , um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen - LinkedIn und Twitter .