Cambridge, Massachusetts, und Oslo, Norwegen und London, Großbritannien und Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die Erweiterung des Managements stärkt die Fähigkeiten bei der Entwicklung einer neuen Kategorie von Alpha-Radioliganden-TherapienARTBIO, Inc. (ARTBIO), ein sich in der klinischen Phase befindliches radiopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Kategorie von zielgerichteten Alpha-Radioliganden-Therapien (ART) entwickelt, gab heute die Ernennung von Dr. Nick Pullen zum Vorstand für Forschung und Entwicklung (Chief Scientific Officer) bekannt. Dr. Pullen verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im biopharmazeutischen Bereich und hat Arzneimittelforschungsprogramme geleitet, die mehrere genetische Kategorien, Modalitäten und Indikationen umfassen, darunter Onkologie, Neurowissenschaften und Immunologie. In dieser Rolle wird Dr. Pullen dafür verantwortlich sein, alle wissenschaftlichen Forschungsbemühungen zu überwachen, um den wissenschaftlichen Ansatz von ARTBIO für Radiopharmazeutika weiter zum Durchbruch zu verhelfen und die differenzierten Programme des Unternehmens voranzutreiben."Wir freuen uns, Nick zu diesem für ARTBIO entscheidenden Zeitpunkt in unserem Team willkommen zu heißen. Nick bringt eine Fülle hochrelevanter und wertvoller Fachkenntnisse bei der Entdeckung und Entwicklung innovativer Therapien in verschiedenen Krankheitsbereichen mit," erklärte Dr. Emanuele Ostuni, Geschäftsführer von ARTBIO. "Ich bin davon überzeugt, dass seine umfassende Erfahrung und sein Engagement für die Bereitstellung von Medikamenten für Patienten einen wichtigen Beitrag zum Aufbau unserer F&E-Strategie leisten werden, während wir unsere Reihe von Alpha-Radioliganden-Therapien auf der Basis des idealen Pb212-Isotops weiterentwickeln.Bevor er zu ARTBIO kam, war Dr. Pullen leitender Vizepräsident und Leiter der Forschung bei Jnana Therapeutics. Dort war er an den Series B- und C-Finanzierungen beteiligt, die zusammen mehr als 150 Millionen US-Dollar einbrachten. Er leitete zudem eine Multi Target-Partnerschaft mit Roche, baute eine Forschungsreihe auf und brachte den allosterischen SLC6A19-Inhibitor zur Behandlung von PKU in die Entwicklung. Vor seiner Zeit bei Jnana war Dr. Pullen Vice President of Integrative Sciences bei Celgene/BMS und arbeitete bei Pfizer in mehreren wissenschaftlichen Führungspositionen. In beiden Unternehmen war Dr. Pullen für die wissenschaftliche und strategische Leitung zahlreicher Programme zur Arzneimittelentwicklung verantwortlich. Dr. Pullen erhielt seinen Doktortitel in GPCR Pharmakologie von der University of Southampton im Vereinigten Königreich und schloss ein Postdoktorandenstipendium am Friedrich Miescher Institute in Basel in der Schweiz ab. Er hat mehr als 50 von Fachleuten begutachtete Veröffentlichungen, Patente und Buchkapitel vorzuweisen."Radiopharmazeutika sind möglicherweise einer der vielversprechendsten neuen Ansätze für eine gezielte Krebstherapie. Ich freue mich, zu diesem Zeitpunkt des Unternehmenswachstums zu ARTBIO zu stoßen und die einzigartige AlphaDirect -Technologie und die kraftvolle Wirkung von Pb212 mit durchdachter Biologie und Chemie zu verbinden, um ein breites Portfolio von zielgerichteten Krebstherapien zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Krebsbehandlung neu zu definieren," sagte Dr. Pullen.Informationen zu ARTBIO ARTBIO ist ein radiopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das die Krebsbehandlung neu definiert, indem es eine neue Kategorie von Alpha-Radioliganden-Therapien (ART) entwickelt. Der einzigartige ARTBIO-Ansatz wählt ein optimales Alpha emittierendes Isotop (Pb212) und tumorspezifische Zielvorgaben aus, um äußerst zielgerichtete Therapeutika zu entwickeln. Die AlphaDirectTM -Technologie des Unternehmens, eine neuartige Pb212-Isolationsmethode, ermöglicht einen dezentralen Herstellungsansatz für die zuverlässige Produktion und Lieferung von ARTs. ARTBIO hat drei Programme in Bearbeitung, wobei sich das Hauptprogramm AB001 derzeit in den ersten Versuchen am Menschen befindet. ARTBIO kann auf ein langjähriges wissenschaftliches Erbe zurückblicken: fast ein Jahrhundert Pionierarbeit auf dem Gebiet der Strahlentherapie an der Universität Oslo und dem Radium Hospital in Norwegen. Weitere Informationen finden Sie auf www.artbio.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (@artbio-inc) und Twitter (@artbio_inc).