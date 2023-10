London und New York (ots/PRNewswire) -Die kettenübergreifende Kriminalität nimmt schneller zu als vorhergesagt: 7 Milliarden Dollar an illegalen oder hochriskanten Geldern werden über ketten- und vermögensübergreifende Dienstleistungen gewaschen.Elliptic, das weltweit führende Unternehmen für Blockchain-Analyselösungen, veröffentlichte heute die Ausgabe 2023 des bahnbrechenden Berichts "Der Stand der kettenübergreifenden Kriminalität" (The State of Cross-chain Crime).Der Bericht zeigt, dass 7 Milliarden Dollar an illegalen oder hochriskanten Geldern über ketten- und vermögensübergreifende Dienste gewaschen wurden, wobei die nordkoreanischen Hacker, die Lazarus-Gruppe, für 900 Millionen Dollar an kettenübergreifender Kriminalität verantwortlich sind.In der ersten Ausgabe dieses Berichts, der im Oktober 2022 veröffentlicht wurde, stellte Elliptic fest, dass bis einschließlich Juli 2022 4,1 Milliarden Dollar an illegalen oder hochriskanten Geldern über dezentrale Börsen, kettenübergreifende Brücken und Münztauschdienste gewaschen wurden. Damals sagte das Unternehmen voraus, dass diese Zahl bis Ende 2023 auf 6,5 Milliarden Dollar und bis 2025 auf 10,5 Milliarden Dollar ansteigen würde.Unter Verwendung neuer Forschungsmethoden, die durch Elliptics ganzheitliche Blockchain-Analysen unterstützt werden, deckt der Bericht das wahre Ausmaß der kettenübergreifenden Kriminalität auf:- Über ketten- und vermögensübergreifende Dienste wurden bis einschließlich Juli 2023 illegale oder risikoreiche Gelder im Wert von 7 Milliarden US-Dollar gewaschen. 2,7 Milliarden US-Dollar wurden zwischen Juli 2022 und Juli 2023 durch kettenübergreifende Kriminalität gewaschen.- Sanktionierte und terroristische Organisationen halten mittlerweile über 80 verschiedene Vermögenswerte auf mehr als 26 Blockchains.- Die Lazarus-Gruppe ist die größte Quelle aller illegalen Gelder, die über kettenübergreifende Brücken gewaschen werden, und die drittgrößte Quelle der gesamten kettenübergreifenden Kriminalität, da sie über 900 Millionen US-Dollar über kettenübergreifende Methoden gewaschen hat.- Kriminelle nutzen komplexere kettenübergreifende Methoden - wie Derivatehandel und Limitaufträge - um ihre Geldwäscheaktivitäten zu verschleiern."In den letzten zehn Jahren hat Elliptic dazu beigetragen, Risiken zu mindern und Transparenz in Blockchains zu bringen, indem es illegale Aktivitäten innerhalb des Krypto-Ökosystems identifiziert und verfolgt hat", sagte Dr.Tom Robinson (mailto:tom@elliptic.co), Mitbegründer und leitender Wissenschaftler bei Elliptic. "Mit den innovativen Erkenntnissen unserer ganzheitlichen Blockchain-Analysefunktionen, die wir im vergangenen Jahr veröffentlicht haben, haben wir festgestellt, dass die kettenübergreifende Kriminalität weiter zunimmt, da böse Akteure weiterhin Dienste wie dezentrale Börsen (DEXs), kettenübergreifende Brücken und Münztauschdienste ausnutzen."Für weitere Informationen über die Ergebnisse des Berichts wenden Sie sich bitte an das Elliptic-Team.press@elliptic.coInformationen zu EllipticMedienkontakt:Amanda AbarnoVP, Marketingpress@elliptic.coElliptic ist weltweit führend im Risikomanagement von Kryptowährungen für Kryptounternehmen, Regierungen und Finanzinstitute.Elliptic ist als WEF-Technologiepionier anerkannt und wird von Investoren wie J.P. Morgan, Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group und Santander Innoventures unterstützt. Das Unternehmen hat das Risiko von Transaktionen im Wert von mehreren Billionen US-Dollar bewertet und dabei Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und anderen Finanzverbrechen aufgedeckt.Elliptic hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in New York, Singapur und Tokio. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.elliptic.co.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1507582/Elliptic_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-forschungsergebnisse-von-elliptic-decken-das-wahre-ausmaW-der-kettenubergreifenden-cross-chain-kriminalitat-auf-da-nordkoreanische-hacker-und-kriminelle-neue-kryptowaschetaktiken-anwenden-301949082.htmlOriginal-Content von: Elliptic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096885/100912087