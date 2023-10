DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

GM - General Motors bringt aktuell in Europa ein vollelektrisches Modell seiner Marke Cadillac auf den Markt, sechs Jahre nachdem der US-Automobilhersteller seine Volumenmarken in der Region aufgrund von Margenproblemen verkauft hat. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Markteinführung schrittweise erfolgen, beginnend mit den Verkäufen in der Schweiz ab dem heutigen Freitag, danach in Schweden und Frankreich. In den nächsten zwei Jahren will GM eine Handvoll Märkte in Europa bedienen. (Financial Times)

Ford - Ein angestrebter Deal zwischen Ford in Deutschland und einem Großinvestor ist geplatzt: Der Autobauer teilte auf einer Betriebsversammlung mit, dass der Verkauf des Werks in Saarlouis gescheitert ist. Dem Handelsblatt sagte Ford-Deutschlandchef Martin Sander: "Ich weiß, das ist enttäuschend für die Belegschaft und für uns alle." Der Deal mit dem Großinvestor hätte 2.500 Jobs in der Region gesichert. Ford beschäftigt im Saarland derzeit 4.500 Mitarbeitende - weitere 1.500 Zuliefererjobs hängen an dem Werk. (Handelsblatt)

October 06, 2023

