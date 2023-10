MÄRKTE ASIEN/Überwiegend aufwärts vor US-Arbeitsmarktdaten

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend aufwärts geht es am Freitag an den Börsenplätze in Ostasien und Australien. Für etwas Erleichterung sorgt der Ölpreis, der am Vortag erneut gesunken war, was Inflationssorgen etwas dämpft. Im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten herrscht dennoch Unsicherheit, nachdem andere Daten vom Arbeitsmarkt im frühene Wochenverlauf kein einheitliches Bild gezeichnet hatten. Während die Zahl der offenen Stellen die Stärke des Arbeitsmarkts belegt hatte, war der ADP-Arbeitsmarktbericht über den Stellenzuwachs in der Privatwirtschaft schwach ausgefallen.

Die Daten gelten als wichtiges Kriterium für die Geldpolitik der US-Notenbank. Zuletzt hatten Fed-Vertreter betont, dass die Zinsen für längere Zeit auf erhöhtem Niveau verbleiben oder sogar nochmals erhöht werden müssen. An der Wall Street war es am Donnerstag in diesem Umfeld zu einem volatilen Geschäft mit wenig veränderten Schlussständen gekommen.

In Japan geht es mit dem Nikkei gegen den regionalen Trend um 0,1 Prozent auf 31.038 Punkte nach unten, gedrückt von der Schwäche bei Energie-, Auto- und Finanzwerten. Dass die Ausgaben der privaten Haushalte im August nicht so stark rückläufig waren wie erwartet, stützt nicht.

Am Hongkonger Markt geht dagegen kräftig um 1,6 Prozent nach oben. Hier sind es Aktien von Technologieunternehmen und Verbraucherdienstleistern, die den Markt stützen. Gekauft werden aber auch Bankaktien. Deutlich nach oben geht es auch für Immobilienaktien. Country Garden, China Vanke und Longfor gewinnen je über 2 Prozent. An den Börsen in Festlandschina ruht der Handel feiertagsbedingt weiter.

In Südkorea steigt der Kospi um 0,3 Prozent. In Australien hat der Markt mit einem Plus von 0,4 Prozent bereits geschlossen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.954,20 +0,4% -1,2% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.037,86 -0,1% +19,1% 08:00 Kospi (Seoul) 2.410,23 +0,3% +7,8% 08:00 Schanghai-Comp. Kein Handel wegen Feiertag +0,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.483,41 +1,6% -13,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.168,94 +0,4% -3,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.417,98 +0,2% -5,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0538 -0,1% 1,0549 1,0509 -1,6% EUR/JPY 156,83 +0,1% 156,65 156,40 +11,7% EUR/GBP 0,8656 +0,0% 0,8652 0,8656 -2,2% GBP/USD 1,2174 -0,1% 1,2193 1,2140 +0,7% USD/JPY 148,84 +0,2% 148,50 148,83 +13,5% USD/KRW 1.349,84 +0,4% 1.345,00 1.350,76 +7,0% USD/CNY 7,1901 +0,0% 7,1886 7,1946 +4,2% USD/CNH 7,3129 +0,1% 7,3062 7,3183 +5,6% USD/HKD 7,8311 +0,0% 7,8307 7,8287 +0,3% AUD/USD 0,6360 -0,2% 0,6370 0,6348 -6,7% NZD/USD 0,5954 -0,2% 0,5964 0,5931 -6,2% Bitcoin BTC/USD 27.502,15 +0,2% 27.458,41 27.655,52 +65,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,41 82,31 +0,1% +0,10 +5,9% Brent/ICE 84,10 84,07 +0,0% +0,03 +2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.821,28 1.820,29 +0,1% +0,99 -0,1% Silber (Spot) 20,96 20,93 +0,2% +0,03 -12,6% Platin (Spot) 857,90 859,50 -0,2% -1,60 -19,7% Kupfer-Future 3,56 3,55 +0,3% +0,01 -6,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2023 01:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.