Der deutsche Leitindex startet leicht positiv in den heutigen Handelstag. Es ist wahrscheinlich die Ruhe vor dem Sturm, der aufziehen könnte, wenn am Nachmittag die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten anstehen. Die Nachrichtenlage bei den Unternehmen ist sehr dünn: Bei Adidas, Allianz, Deutsche Telekom, DHL Group, Hannover Rück und Infineon geht es in erster Linie um neue Analystenkommentare.

