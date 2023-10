Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der dynamischen Entwicklung in der ersten Jahreshälfte ließ die Emissionsaktivität am Schuldscheinmarkt in Q3 2023 merklich nach, so die Analysten der Helaba.Mit einem Platzierungsvolumen in Höhe von knapp 4 Mrd. EUR sei nicht nur deutlich weniger als in den vorangegangenen Quartalen platziert worden, die Emissionssumme habe auch am unteren Rand der Q3-Ergebnisse der vergangenen fünf Jahre gelegen. Auch die Anzahl der Transaktionen sei mit 29 Deals auf einem relativ bescheidenen Niveau geblieben. Es sei kein Schuldschein in Benchmark-Größe platziert worden. Entsprechend seien die Platzierungen im Durchschnitt mit knapp 140 Mio. EUR etwas kleiner als noch in der ersten Jahreshälfte gewesen. Die Transaktions-Spreads seien in Durchschnitt zuletzt wieder etwas höher als noch in der Sommerpause gewesen. Die Investoren würden bei den meisten Deals gegenwärtig kurze Laufzeiten bevorzugen. ...

