Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Den Erholungstendenzen zur Wochenmitte schien gestern zunächst die Luft auszugehen, setzte sich schließlich aber fort, so die Analysten der Helaba.Dennoch bleibe das Bild in den verschiedenen Marktsegmenten trüb. Die Zinserhöhungserwartung in den USA sei weiter präsent und laste latent auf dem Marktgeschehen. Weder am Rentenmarkt noch am Aktienmarkt könne ein Befreiungsschlag konstatiert werden, noch habe sich der Euro nachhaltig gegenüber dem US-Dollar erholen können. Sollte der Arbeitsmarktbericht in den USA heute aber hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte zum Ende der Woche jedoch weiteres Erholungspotenzial bestehen. ...

