Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der österreichische Dachziegel-Produzent Wienerberger nimmt über eine Anleihe (ISIN AT0000A37249/ WKN A3LM15) frisches Kapital in Höhe von 350 Millionen Euro auf, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 04.10.2028 werde ein jährlicher Kupon von 4,875% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 04.10.2024. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen. Dies entspreche zudem der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's vergebe ein Baa3 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 05.10.2023) (06.10.2023/alc/n/a) ...

