General Motors hat die Rückkehr nach Europa mit Elektroautos angetreten. Als erster GM-Stromer ist der Cadillac Lyriq ab sofort in der Schweiz erhältlich. Die Auslieferungen sollen im April/Mai 2024 beginnen. Angekündigt hatten die US-Amerikaner ihren Wiedereintritt in Europa mit einem reinen Stromer-Angebot bereits im Mai 2023. Nun gibt es erste Eckpunkte dazu: Nach dem Start in der Schweiz will General Motors "in den nächsten Jahren" in fünf weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...