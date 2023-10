FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnet nach der Prognosesenkung im Zuge der Aurubis-Warnung nicht mehr mit Überraschungen. Dies schrieb er in einem am Freitag vorliegenden Ausblick zum Quartalsbericht des Stahlkonzerns. Operativ dürfte das dritte Quartal schwächer gelaufen sein als zuletzt./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2023 / 07:15 / CET



ISIN: DE0006202005

