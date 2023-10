Das neue Rating zur privaten Krankenversicherung von der Ratingagentur Franke und Bornberg (FuB) ist anders aufgestellt als die bisherigen. In der Vergangenheit wurden die Tarife in eine der drei Kategorien Grundschutz, Standardschutz und Topschutz einsortiert. In der neuen Auswertung werden jetzt alle Tarife nach einheitlichen Anforderungen bewertet. Dies sei auch möglich geworden, weil das Niveau der Tarife über die letzten Jahre gestiegen sei, so FuB in seiner Mitteilung zum Rating.Laut Geschäftsführer ...

