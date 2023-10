Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das neue Quartal startete schleppend, so die Analysten der Helaba.Allein der EFSF nutze die Gelegenheit und habe bei soliden Orderbüchern eine Dual-Tranche (neue lange 5-jährige April-2029 und eine Aufstockung der Sept-2034-Anleihe) in Höhe von insgesamt 4 Mrd. EUR platziert. Die Neuemissionsprämien hätten mit 6 BP (für die kurze Tranche) bzw. 5 BP (Aufstockung) in etwa auf einem Niveau mit den jüngst emittierten Landesschatzanweisungen gelegen. Damit habe diese Transaktion wie viele ihrer Vorgänger in den letzten Tagen und Wochen zu neuen Preispunkten beigetragen und zu einem weiteren Repricing der Sekundärmarktspreads geführt. ...

