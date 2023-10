Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Vanguard auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc (ISIN IE00BGYWSW13/ WKN A3ES6A) biete Anleger*innen die Möglichkeit, in ein globales Portfolio aus festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen zu investieren. Die Anleihen hätten eine Restlaufzeit zwischen einem Jahr und drei Jahren und würden überwiegend über ein Investment Grade Rating verfügen. Derzeit seien Anleihen aus 38 Ländern vertreten, wobei die Vereinigten Staaten mit rund 65 Prozent am stärksten vertreten seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...