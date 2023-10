Wien (www.fondscheck.de) - Markus Neubauer (62), Geschäftsführer von Universal Investment, geht Ende Oktober nach 36 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand, so die Experten von "FONDS professionell".Seine Karriere habe der studierte Betriebswirt 1987 bei Universal Investment in Frankfurt begonnen, zunächst als Assistent der damaligen Geschäftsführung, seit 1999 sei er in der Geschäftsführung. Darüber berichte das Unternehmen per Pressemitteilung. ...

