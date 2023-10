Karlskoga, Schweden (ots/PRNewswire) -Cell Impact hat von dem weltweit führenden Brennstoffzellen- und Elektrolyseanbieter Plug Power Inc. einen Auftrag im Wert von 22,0 Mio. SEK für die Herstellung von Bipolarplatten und die Lieferung damit verbundener Produkte erhalten, der in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ausgeliefert werden soll."Cell Impact ist sehr erfreut, diesen Auftrag von Plug Power für die kontinuierliche Produktion von Bipolarplatten und anderen Lieferungen im kommenden Jahr erhalten zu haben. Das bedeutet, dass Cell Impact weiterhin das Wachstum eines weltweit führenden Unternehmens in der Brennstoffzellen- und Elektrolysebranche unterstützt und zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beiträgt", sagte Pär Teike, CEO von Cell Impact."Ich schätze die enge Zusammenarbeit zwischen Cell Impact und der Lieferkette von Plug Power, da wir das Brennstoffzellengeschäft von Plug Power ausbauen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer hervorragenden Zusammenarbeit innerhalb der dualen Beschaffungsstruktur, die unser Rochester Innovation Center und Cell Impact einschließt", sagte Brandon Snyder, SVP Lieferkette, Plug Power.Informationen zu Cell ImpactCell Impact AB (publ) ist ein weltweiter Lieferant von fortschrittlichen Bipolarplatten für Hersteller von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren. Das Unternehmen hat ein einzigartiges Verfahren für die Hochgeschwindigkeitsumformung, das Cell Impact Forming, entwickelt und patentiert, das im Vergleich zu herkömmlichen Umformverfahren wesentlich skalierbarer und kostengünstiger ist. Das Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Umformtechnologie, die kein Wasser und sehr wenig Strom verbraucht.Die Cell Impact-Aktie ist am Nasdaq First North Growth Market notiert und FNCA Sweden AB ist der zertifizierte Berater (CA) des Unternehmens.Cell Impact AB www.cellimpact.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1888196/4324368/Cell_Impact_AB_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cell-impact-erhalt-einen-auftrag-uber-22-0-mio-sek-von-plug-power-301949467.htmlPressekontakt:Pär Teike,CEO und IR-Kontakt,Cell Impact AB (publ),+46 73-024 06 84 oder paer.teike@cellimpact.com // FNCA Kontaktinformationen: +46 8-528 00 399 oder info@fnca.Original-Content von: Cell Impact AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091735/100912099