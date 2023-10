Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gerne hätten wir den September schnell abgehakt und von lebhaftem Primärmarktgeschäften in der ersten Oktoberwoche berichtet, so die Analysten der Helaba.Der letzte Monat des Quartals habe nicht mit den sonst so üblich üppigen Emissionsvolumina glänzen können. Nur 6,6 Mrd. EUR an Benchmark-Covered Bonds seien abgesetzt worden - der niedrigste Septemberwert seit 2016. Gründe für das angespannte Bild dürfte es viele geben: Die Analysten hätten schon vom selektiven Interesse der Investoren und vollen Kreditlinien berichtet. Die EZB habe parallel ihren Covered Bond-Bestand weiter um gut 3,3 Mrd. EUR auf 293 Mrd. EUR abgebaut. Ganz oben auf der Liste stehe jedoch das bereits platzierte hohe Emissionsvolumen in diesem Jahr. Gleichzeitig habe das sich in den letzten Monaten abschwächende Neukreditgeschäft zu niedrigerem Refinanzierungsbedarf geführt und die gestiegenen Finanzierungskosten seien alles andere als förderlich. ...

