Allein in den kommenden Monaten sollen an Hagebaumärkten in Deutschland bis zu 200 Batterie-gestützte Schnellladepunkte entstehen. Für den Ausbau holt die Hagebau Gruppe Ladespezialist Numbat an Bord. Die Hagebau Gruppe und Numbat haben einen langfristigen Kooperationsvertrag zum Ausbau der Ladeinfrastruktur auf Parkplätzen der Hagebaumärkte unterzeichnet. Demnach soll Numbat an "zahlreichen Hagebaumärkten" in ganz Deutschland seine Ultraschnellladesäulen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...