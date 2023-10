Kiepe Electric präsentiert auf der Busworld 2023 in Brüssel den K-Charger. Eine Weltpremiere, mit der das Unternehmen in den Markt für Highend-Ladestationen einsteigt. Kiepe Electric stellt in Brüssel sein mobiles High-Power-Charging (mHPC) mit dem K-Charger vor. Dieser kann Elektrobusse mit bis zu 800 kW innerhalb weniger Minuten aufladen. Der K-Charger nutzt die vorhandene Stromversorgung, etwa von Regional- und Fernzügen, Straßen- oder U-Bahnen. ...

