Der Goldpreis befindet sich im freien Fall und die Gold-Aktien stürzen ab. Insbesondere die Fallgeschwindigkeit deutet auf eine Kapitulationsphase hin. Und solche Phasen waren in der Vergangenheit meist gute Kaufzeitpunkte.Wird sie oder wird sie nicht? Noch ist nicht klar, ob die US-Notenbank noch einmal an der Zinsschraube dreht oder nicht. Doch das Zins-Top scheint in greifbarer Nähe oder sogar schon da zu sein. Zumindest mit Blick auf den Notenbankzins. Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...