Die Immofinanz belegt mit dem myhive Urban Garden-Konzept den ersten Platz in der Kategorie "Co-Working Space" beim diesjährigen Office of the Year Award, verliehen von CBRE. Die Immofinanz überzeugte die Jury als bester Anbieter für Co-Working Spaces mit ihrem neuen myhive Urban Garden in der Wienerbergstraße 3-5 in 1100 Wien. Damit sicherte sich das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den 1. Platz für Co-Working in Wien, schon 2021 wurde das myhive Office in der Ungargasse in 1030 Wien ausgezeichnet.

