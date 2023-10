DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

JAGUAR L.RO. 20/28 REGS USG5002FAU06 09.10.2023 HZE/EOT

JAGUAR L.RO. 21/29 REGS USG5002FAV88 09.10.2023 HZE/EOT

JAGUAR L.RO. 19/26 REGS XS2010037682 09.10.2023 HZE/EOT

