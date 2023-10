Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung bleibt ein zentrales Thema für die FED und damit für die Finanzmärkte, so die Analysten der Helaba.Die Energiepreise hätten sich nach ihrem starken Anstieg im August (+5,3% gg. Vormonat) im September auf der Verbraucherebene wohl per saldo beruhigt. Der Anstieg von Kern- und Gesamtindex dürfte daher im letzten Monat mit 0,3% gleich hoch ausgefallen sein. Damit sollte die Kernrate auf 4,1% gg. Vorjahr zurückgehen, den niedrigsten Wert in zwei Jahren. ...

