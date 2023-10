Paris (www.anleihencheck.de) - Die schwedische Notenbank bleibt ihrer Linie treu, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Ende September hätten die Währungshüter den Leitzins erneut angehoben - und zwar um weitere 0,25 Prozentpunkte auf aktuell 4 Prozent. Zudem habe die Riksbank weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt. Sie stemme sich damit gegen die anhaltend hohe Inflation. Zwar habe die Teuerungsrate im August ohne die schwankungsintensiven Energiepreise mit 7,2 Prozent 0,8 Prozentpunkte tiefer als im August gelegen. Sie habe damit aber nicht nur deutlich höher als in den meisten Ländern Europas, sondern auch weit über der Zielrate der Zentralbank von 2 Prozent gelegen. ...

