Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt erschien auch in diesem Segment zunächst wie gelähmt - in den ersten drei Tagen dieser Woche waren keine Transaktionen zu vermelden, so die Analysten der Helaba.Am 5. Oktober 2023 hätten jedoch immerhin zwei Häuser die Gegenbewegung im Marktumfeld für Emissionen von erstrangig unbesicherten Bankanleihen genutzt. ...

