Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell" hat wieder die meistverkauften Publikumsfonds im freien Finanzvertrieb ermittelt, so die Experten von "FONDS professionell".Wer steige auf und wer ab? Die Redaktion zeige, welche Produkte die Absatzlisten im ersten Halbjahr 2023 dominiert hätten.Die österreichische Fondsbranche agiere weiterhin in einem schwierigen Umfeld, und das mache sich auch in den Absatzzahlen der Fondsvertriebe bemerkbar: Die Maklerpools und freien Vertriebe hätten "FONDS professionell" für das erste Halbjahr 2023 105 Millionen Euro Nettomittelzuflüsse in ihre 20 Topseller gemeldet. Damit seien die vereinnahmten Gelder im Halbjahresvergleich um 30 Millionen Euro gesunken. Ein Jahr zuvor seien es im Vergleich dazu gar noch 227 Millionen Euro gewesen. ...

