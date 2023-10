Berlin (ots) -Die iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi erhält in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:"Wir fordern die sofortige Freilassung der diesjährigen Friedensnobelpreisträgerin, Narges Mohammadi, und aller politischen Inhaftierten im Iran.Die Auswahl Narges Mohammadis ist ein unüberhörbares Signal an das iranische Regime. Die Welt steht an der Seite der Iranerinnen und Iraner, die für Menschenrechte, Demokratie und Rechtstaatlichkeit im Iran kämpfen - unter größter Gefahr für Leib und Leben, darunter willkürliche Verhaftung und brutalste Haftbedingungen.Mit der Journalistin Mohammadi ehrt das Nobelpreiskomitee in diesem Jahr eine inhaftierte Frauenrechtlerin, die mutig und unerschrocken ihren Kampf für die iranischen Frauen und die Meinungsfreiheit aller Iraner trotz vielfacher Verhaftungen und Verurteilungen fortsetzt. Sie hat unseren größten Respekt. Die Welt wird nicht ruhen, bis sie wieder frei ist."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5620023