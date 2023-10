Berlin (ots) -Er gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Films: Der Berliner Schauspieler Benno Fürmann. Aktuell ist der 51-jährige als Regierungsrat Wendt in der Erfolgsserie "Babylon Berlin" in der ARD-Mediathek zu sehen. Bei rbb 88.8, der Landeswelle des Rundfunk Berlin-Brandenburg, sprach er über die 30er Jahre, kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, in der die Serie spielt. In der Sendung "100% Promi" mit Marion Hanel sagte er auf die Frage, ob die Menschen aus der Geschichte gelernt haben:"Ich glaube, wir haben aus der Geschichte gelernt, dass Demokratie kein Selbstläufer ist und dass wir gerade durch die Weimarer Republik veranschaulicht bekommen haben, wie sensibel und sensitiv der demokratische Prozess ist, wie anfällig für Gewalt und faschistoide Tendenzen."Und weiter: "Die Demokratie muss verteidigt werden und erkämpft. Sie muss immer wieder neu kultiviert werden von jedem einzelnen von uns. Wir entscheiden, was wir erhalten. Es ist jederzeit umstürzbar. Das ist das Beängstigende, aber das Wissen um eine Gefahr gibt ja auch Kraft!"Angesprochen auf den Klimawandel, sagte der 51-jährige, er versuche optimistisch zu sein, fand aber auch hier deutliche Worte:"Wir brauchen starke Gesetze - ich weiß, es macht keinen Spaß sich einzuschränken, aber das wird der Fall sein müssen!"In seinem Buch "Unter Bäumen" beschreibt Fürmann außerdem, warum Natur für ihn schon immer ein wichtiger Teil seines Lebens war. "Die Natur hat mich immer sehr berührt und beglückt."Das vollständige Interview mit dem Schauspieler Benno Fürmann können sie nach der Ausstrahlung ab Montag, 09.10.2023 ca. 19.00 Uhr hier nachhören: https://www.rbb888.de/programm/schema/100-prozent-promi.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 211Fax: +49 (0)30 979 93-34 219planung@rbb888.deOriginal-Content von: rbb 88.8, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105277/5620027