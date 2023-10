Die Deutsche Bank sieht in der Aixtron Aktie einen Kauf: Die Analysten bestätigen in einer aktuellen Studie ihr "Buy" für den TecDAX-Titel. Das Kursziel für den Anteilschein des Hightech-Konzerns sieht man bei 39 Euro. In der Branche seien die Aussichten zwar trüber geworden, die Experten nennen Aixtron aber in ihrer Favoritenliste des Sektors. Für ...

