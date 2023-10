Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Zinsanstieg diese Woche war schon außergewöhnlich: Renditen von 3 Prozent für zehnjährige Bundesanleihen, das gab es zuletzt 2011, so die Deutsche Börse AG."Es war eine wilde Woche", berichte Arthur Brunner, der für die ICF Bank Anleihen handele. Hohe Nachfrage habe er speziell von Privaten gesehen, Institutionelle hätten eher verkauft. Am Freitagmorgen liege die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen immer noch bei 2,90 Prozent, die für gleichlang laufenden US-Staatsanleihen bei 4,74 Prozent, in der Spitze seien es 4,88 Prozent gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...