Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat das Logistikobjekt mit der Adresse Langgewann 2 in Worms erfolgreich verkauft, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die rund 32.177 m2 Mietfläche umfassende Logistikimmobilie wurde von Union Investment als Projekt erworben und gehörte seit 2007 zum Portfolio des institutionellen Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate (ISIN DE0009805549/ WKN 980554). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. ...

