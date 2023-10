First Quantum Minerals muss in Panama bangen: Der im März mit der Regierung geschlossene Vertrag soll auf Drängen eines Ausschusses nachgebessert werden. Nevada Copper hat den Betrieb in der Untertagemine Pumpkin Hollow wieder aufgenommen und will bereits des Jahres eine Kapazität von 4.500-5.000 Tonnen pro Tag erreichen. Sigma Lithium meldet eine Rekordtagesproduktion von 890 Tonnen Triple ...

Den vollständigen Artikel lesen ...