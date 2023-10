Straubing (ots) -



Wer mit dem Argument, dass die Politiker allesamt "auf der Brennsuppn dahergeschwumma" seien, aus Überzeugung nicht wählt, begeht einen Fehler. Denn er stärkt auf diese Weise die AfD, die nicht nur überhaupt keine Rezepte zur Lösung der vielen Probleme hat, sondern auch unsere Demokratie in schlimmster Weise gefährdet. Eine Stimme, die nicht abgegeben wird, ist eine Stimme für die AfD! Es ist eine Stimme für die Höckes oder Weidels dieses Landes, die so unerträglich gegen alles hetzen, was unsere politische Kultur ausmacht. 30 Prozent Zustimmung im Osten, 20 Prozent in Gesamtdeutschland, das sind Weckrufe an uns mündige Bürger, uns dieser Entwicklung mit unserer einzelnen Stimme auch bei einer Landtagswahl an diesem Sonntag entgegenzustellen. Der Weg zum Wahllokal ist ein kurzer und er ist schmerzlos. Der Weg zurück zur Demokratie, wenn das Kind wirklich einmal in den Brunnen gefallen wäre, ist lang, das wissen wir Deutsche am allerbesten. Von den Schmerzen, die er bedeutet, ganz zu schweigen!



