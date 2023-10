Während Anleger mit Argusaugen auf den US-Arbeitsmarkt blicken, gerät der Silberpreis in einen Strudel der Unsicherheit. Derzeit befindet sich der Kurs bei 20,91 US-Dollar und verzeichnet im Vergleich zum Vortag einen Rückgang von 1,4 %. In einer Woche sank der Silberpreis sogar um 5,7 %. Welche Faktoren beeinflussen diese Entwicklung und wie könnte sich der Silbermarkt in den kommenden Tagen verhalten?Anzeige:US-Arbeitsmarktdaten als GradmesserHeute um 14:30 Uhr werden die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, ein Moment, der ...

