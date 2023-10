Die Anleihenmärkte sind nervös: Die Anleihenrenditen steigen kontinuierlich und erreichen immer neue Höhen. Die Renditen von zehnjährigen Bundesanleihen liegen inzwischen bei knapp 3 Prozent, bei zehnjährigen US-Staatsanleihen sind die Renditen sogar auf 4,8 Prozent in die Höhe geschnellt. Derart hohe Renditen gab es zuletzt vor der Finanzkrise. Für Anleihenanleger hat dies positive Konsequenzen: "In den USA gibt es nach Abzug der Inflation wieder eine Realverzinsung", sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking der Hamburger Sutor Bank. In Deutschland dürfte dies jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...