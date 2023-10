Halle/MZ (ots) -



Der Friedensnobelpreis ist in diesem Jahr ein Freiheitsnobelpreis - und das ist gut so. "Frauen, Leben, Freiheit": Der Rückenwind, den die Losung der iranischen Frauen jetzt bekommt, kann auch Regimegegnern in anderen Staaten Mut machen.



Ein freier Iran? Davor haben nicht nur die Mullahs Angst. Auch die Diktatoren Wladimir Putin und Xi Jinping fürchten nichts mehr als das Dämmern einer neuen Wendezeit.



