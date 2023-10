Die MultiBank Group, der globale Finanz- und Technologiegigant, meldete jetzt Rekordzahlen für das dritte Quartal 2023. So verzeichnete die Gruppe im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von 112.365.577 US-Dollar und einen Handelsumsatz von 3 Billionen US-Dollar. Damit war es das erfolgreichste Quartal in der Geschichte der Gruppe, was auf ihr anhaltendes Wachstum und ihre Expansion zurückzuführen ist und sie für ein neues Rekordjahr bereit macht.

Außerdem gab die MultiBank Group auch ihre geprüften Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2022 bekannt. Der letzte Jahresabschluss zeigte eine erstaunliche Steigerung des Umsatzes um 48 %, der damit von 188.636.721 US-Dollar im Jahr 2021 auf 279.523.140 US-Dollar im Jahr 2022 in die Höhe schnellte. Darüber hinaus meldete die MultiBank Group eine deutliche Steigerung des Nettogewinns um 35 %, der sich von 132.937.545 USD im Jahr 2021 auf 180.013.709 USD im Jahr 2022 erhöhte, was ein weiteres Rekordjahr für das weltweit führende Unternehmen darstellt.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, kommentierte dies mit den Worten:

"Unsere Finanzergebnisse haben auch in diesem Jahr wieder neue Rekorde aufgestellt und zeugen von einem soliden Wachstum, dessen Erfolge im Einklang mit unserer langfristigen Strategie stehen. 2023 haben wir unsere neueste Spitzentechnologie auf den Markt gebracht, nämlich die MultiAsset-Plattform MultiBank.io und ein Finanz-Ökosystem, welches das traditionelle Finanzwesen mit den neuesten fortschrittlichen Technologien wie Blockchain, KI und maschinellem Lernen kombiniert damit können wir Millionen von Marktteilnehmern weltweit unterstützen und die Zukunft des Finanzwesens gestalten. Zudem haben wir kürzlich von der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC) eine Lizenz für unsere neue europäische Tochtergesellschaft MEX Europe Ltd. erhalten. Diese europäische Lizenz bestätigt wieder einmal unser unermüdliches Engagement für die Einhaltung von Vorschriften und Compliance-Regelungen sowie die Fondssicherheit. Damit gehören wir zu einer angesehenen Gruppe von Finanzinstituten, die bei über 14 Aufsichtsbehörden weltweit eine makellose Bewertung vorweisen können."

Über die MultiBank Group

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien (USA) gegründet. Mit einem täglichen Handelsvolumen von mehr als 12,1 Milliarden US-Dollar betreut sie einen umfangreichen Kundenstamm von über 1.000.000 Kunden in 100 Ländern. Seit ihrer Gründung hat sich die MultiBank Group zu einem der weltweit größten Anbieter von Online-Finanzderivaten entwickelt, der Makler- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen erbringt. Die Gruppe bietet ihren geschätzten Kunden preisgekrönte Handelsplattformen mit einem Hebel von bis zu 500:1 für Produkte wie Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte, Metalle und Devisen. Weitere Informationen über die MultiBank Group finden Sie unter https://multibankfx.com

