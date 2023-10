Altasciences freut sich, Angel Reyes als General Manager, Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) Services, begrüßen zu dürfen.

Angel Reyes, General Manager, CDMO Services, Altasciences (Photo: Business Wire)

Angel kommt zu Altasciences, nachdem er zuvor als Director of Operations bei Catalent tätig war. Er bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Management und in der Überwachung von Produktionsabläufen und Lieferketten mit zu Altasciences. Dabei hat er einen tadellosen Standard bei der Sicherstellung der Einhaltung von Compliance- und cGMP-Richtlinien bewiesen.

Angel schloss sein Chemiestudium an der University of Eastern Kentucky mit einem Bachelor ab und begann seine Karriere als Analytiker, bevor er in die Rolle eines pharmazeutischen Wissenschaftlers schlüpfte, wo er für die Herstellung und Vorbereitung von kommerziellen festen Darreichungsformen verantwortlich war.

"Angels wissenschaftliches Wissen und sein Erfahrungsschatz, den er im Laufe der Jahre bei der Leitung von Produktionsabläufen erworben hat, kombiniert mit seiner Fähigkeit, innovative Lösungen zu finden und die täglichen Abläufe zu verbessern, machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für das CDMO-Team. Ich bin zuversichtlich, dass er einen großen Einfluss auf die Organisation haben wird", sagte Ben Reed, Executive General Manager, CDMO Services, Altasciences.

Als General Manager ist Angel für die Überwachung des Tagesgeschäfts in den Bereichen Analyse- und Produktionsdienstleistungen sowie für die Pflege der Kundenbeziehungen verantwortlich.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Unternehmen, das integrierte Lösungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet und pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für Präklinische und klinische Pharmakologie-Studien bietet, einschließlich Formulierung, Fertigung und analytische Dienstleistungen. Seit über 25 Jahren arbeitet Altasciences mit Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und vollständigere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Komplettlösungen von Altasciences umfassen Präklinische Sicherheitstests, Klinische Pharmakologie und Konzeptnachweis, Bioanalyse, Programm-Management, medizinisches Schreiben, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren angepasst werden können. Altasciences hilft Sponsoren, bessere Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen, die sie brauchen. Um mehr über Altasciences zu erfahren, besuchen Sie altasciences.com.

