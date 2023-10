DJ MÄRKTE USA/Börsen drehen mit nachlassenden Zinsängsten ins Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Im Handelsverlauf am Freitag erholen sich die US-Börsen von anfänglichen Verlusten und drehen deutlich ins Plus. Ein genauerer Blick auf die US-Arbeitsmarktdaten lindert die Zinserhöhungsängste, die der unerwartet starke Beschäftigungsaufbau im September zunächst geschürt hatte. Der Dow-Jones-Index steigt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,9 Prozent auf 33.414 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite notieren 1,0 und 1,3 Prozent höher.

Aus den sogenannten Payrolls wird ersichtlich, dass der US-Arbeitsmarkt trotz der kräftigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank weiterhin robust aufgestellt ist. So wurden im September deutlich mehr Stellen als erwartet geschaffen. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 336.000 zusätzliche Stellen. Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 170.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 3,8 Prozent. Die Stundenlöhne stiegen jedoch wie im Vormonat nur um moderate 0,2 Prozent und damit etwas weniger als die von Ökonomen erwarteten 0,3 Prozent.

Zuversichtlich stimmt auch ein Kommentar von Goldman Sachs. Die Volkswirte der Bank sehen durch die nun veröffentlichten Daten ihre Annahme bestätigt, dass die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinsen nicht weiter erhöhen wird, auch wenn die jüngsten Prognosen der Fed etwas anderes nahelegten.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen von ihren Tageshochs zurück. Die Rendite 10-jähriger Papiere legt aktuell noch um 7,2 Basispunkte auf 4,78 Prozent zu. Der US-Dollar gibt anfängliche Gewinne ab und tendiert etwas leichter. Der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent, der Euro wertet auf und nähert sich der Marke von 1,06 Dollar, nachdem er nach Veröffentlichung der Daten kurzzeitig unter 1,05 Dollar gerutscht war.

Wie meist bei Datenveröffentlichungen dürfte die Fed auch in dem Arbeitsmarktbericht Dinge finden, die ihr gefielen und solche, die ihr nicht gefielen, meint dazu Andrew Patterson, Leitender Volkswirt bei Vanguard.

Die Ölpreise steigen nach den jüngsten Abgaben wieder leicht. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 1 Prozent.

Exxon mit Abgaben - Pioneer Natural Resources mit Kurssprung

Unter den Einzelwerten geben Exxon Mobil um 2,1 Prozent nach. Der Ölkonzern steht offenbar kurz vor der Akquisition von Pioneer Natural Resources, eine Mega-Übernahme mit einem potenziellen Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar. Der Deal könnte in den kommenden Tagen besiegelt werden, sofern die Gespräche nicht in letzter Minute ins Stocken geraten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Titel von Pioneer machen einen Kurssprung um 10,4 Prozent.

Tesla geben 0,9 Prozent nach. Der Elektroautobauer hat die Preise für seine Fahrzeugmodelle Model 3 und Model Y in den USA gesenkt. Außerdem wurde der Preis für das Langstreckenfahrzeug Model Y herabgesetzt. Tesla hat die Preise für seine Fahrzeuge in den USA in diesem Jahr bereits mehrmals gesenkt.

Die Aktie von HP Inc fällt um 0,7 Prozent. Berkshire Hathaway hat am Dienstag weitere 3,1 Millionen Aktien verkauft und die Beteiligung an dem PC- und Druckerhersteller auf unter 10 Prozent reduziert.

Die südkoreanische Telekom-Regulierungsbehörde will Google und Apple mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 48 Millionen Euro belegen. Es geht um den Vorwurf, dass die Unternehmen ihre Marktdominanz missbraucht und gegen die Vorschriften des Landes für mobile Zahlungen verstoßen haben sollen. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet notierte 1,6 Prozent höher, Apple gewinnen 1,1 Prozent.

Levi Strauss verbessern sich mit der Erholung des Markts um 0,9 Prozent. Der Gewinn des Jeansherstellers blieb im dritten Quartal aufgrund der schwachen Nachfrage im Großhandel und einer Wertminderung im Zusammenhang mit der Übernahme der Marke Beyond Yoga hinter den Erwartungen zurück.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.414,10 +0,9% 294,53 +0,8% S&P-500 4.300,31 +1,0% 42,12 +12,0% Nasdaq-Comp. 13.385,44 +1,3% 165,61 +27,9% Nasdaq-100 14.913,51 +1,3% 190,29 +36,3% Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,04 +2,9 5,01 62,2 5 Jahre 4,75 +6,8 4,68 75,1 7 Jahre 4,78 +6,4 4,72 81,5 10 Jahre 4,78 +7,2 4,71 89,8 30 Jahre 4,91 +2,4 4,89 94,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:56 Do, 17:22 % YTD EUR/USD 1,0588 +0,4% 1,0535 1,0524 -1,1% EUR/JPY 157,89 +0,8% 156,95 156,37 +12,5% EUR/CHF 0,9626 +0,0% 0,9631 0,9624 -2,7% EUR/GBP 0,8643 -0,1% 0,8657 0,8655 -2,3% USD/JPY 149,13 +0,4% 148,97 148,61 +13,7% GBP/USD 1,2250 +0,5% 1,2169 1,2158 +1,3% USD/CNH (Offshore) 7,3051 -0,0% 7,3119 7,3157 +5,4% Bitcoin BTC/USD 28.022,29 +2,1% 27.497,30 27.832,18 +68,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,11 82,31 +1,0% +0,80 +6,8% Brent/ICE 84,80 84,07 +0,9% +0,73 +3,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.832,03 1.820,29 +0,6% +11,74 +0,5% Silber (Spot) 21,51 20,93 +2,8% +0,59 -10,3% Platin (Spot) 882,85 859,50 +2,7% +23,35 -17,3% Kupfer-Future 3,64 3,55 +2,5% +0,09 -4,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2023 12:15 ET (16:15 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.