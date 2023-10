Prestigeträchtiges internationales Preisverleihungsprogramm würdigt herausragende Produkte und Unternehmen der Informationssicherheit

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den 7.Annual CyberSecurity Breakthrough Awards von CyberSecurity Breakthrough, einem führenden unabhängigen Marktforschungsunternehmen, das die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Markt für Informationssicherheit auszeichnet, zum Gewinner der Auszeichnung "Application Security Solution of the Year" gewählt wurde.

Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) ermöglicht es Entwicklern mobiler Apps, die neuesten Schutzmechanismen gegen Hacker zu nutzen, die versuchen, die mobile App als Einfallstor für das Unternehmen selbst zu nutzen. Der SaaS-basierte Service nutzt die Zero-Code-Technologie, damit Kunden die Lösung schnell einsetzen können, ohne dass eine umständliche und zeitaufwändige Integration erforderlich ist. Der fortschrittliche Schutz erfordert keine Installation eines separaten Sicherheitsagenten und kann direkt in den CI/CD-Workflow eines Kunden integriert werden, so dass App-Entwickler leistungsstarke Sicherheit erhalten, ohne den Entwicklungsprozess zu verlangsamen.

Ziel der CyberSecurity Breakthrough Awards ist es, herausragende Leistungen zu würdigen und Innovationen, harte Arbeit und Erfolge in einer Reihe von Informationssicherheitskategorien anzuerkennen, darunter Cloud Security, Threat Detection, Risikomanagement, Betrugsprävention, mobile Sicherheit, E-Mail-Sicherheit und viele mehr. Für das diesjährige Programm wurden Tausende von Nominierungen aus über 20 verschiedenen Ländern der Welt eingereicht.

"XTD ist ein Wächter gegen die steigende Flut mobiler App-Bedrohungen, der Angriffe erkennen und abwehren kann, bevor sie die Unternehmensabwehr durchdringen", sagt Tom Powledge, Head of Cybersecurity Business bei Verimatrix. "Diese Auszeichnung von CyberSecurity Breakthrough spiegelt unser unermüdliches Engagement für unsere Kunden und unsere unermüdlichen Innovationen angesichts der immer raffinierteren Cyberkriminellen wider, die versuchen, mobile Apps auszunutzen. Wir werden auch weiterhin die Grenzen der mobilen Sicherheit ausloten, um immer einen Schritt voraus zu sein und die Sicherheit unserer Nutzer zu gewährleisten."

"XTD ist eine der einzigen Cybersicherheitslösungen, die sich mit Bedrohungen aus mehreren Bereichen befasst, die von nicht verwalteten mobilen Geräten ausgehen", sagte Steve Johansson, Managing Director bei CyberSecurity Breakthrough. "Mit der zunehmenden Anzahl mobiler Anwendungen wachsen auch die Angriffsflächen. Hacker nutzen Schwachstellen in Anwendungen aus, um in die IT-Infrastruktur einzudringen und Bedrohungen zu verbreiten. Verimatrix XTD ist unsere "Application Security Solution of the Year", eine umfassende Antwort auf ungeschützte mobile Apps. Verimatrix ermöglicht es Entwicklern, ihr Unternehmen proaktiv und intelligent vor dem am schnellsten wachsenden Bedrohungsvektor zu schützen dem Mobilfunk."

Über CyberSecurity Breakthrough

Als Teil von Tech Breakthrough, einer führenden Marktintelligenz- und Anerkennungsplattform für globale technologische Innovation und Führung, widmet sich das CyberSecurity Breakthrough Awards Programm der Auszeichnung herausragender Leistungen von Unternehmen, Produkten und Personen im Bereich Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie. Die CyberSecurity Breakthrough Awards bieten eine Plattform für die öffentliche Anerkennung der Leistungen bahnbrechender Unternehmen und Produkte im Bereich Informationssicherheit in Kategorien wie Cloud Security, Threat Detection, Risikomanagement, Betrugsprävention, Mobile Security, Web- und E-Mail-Sicherheit, UTM, Firewall und mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte CyberSecurityBreakthrough.com.

Tech Breakthrough LLC unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Anerkennungsprogrammen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur Anbieter mit Auszeichnungen zu wählen. Die Anerkennung von Tech Breakthrough LLC besteht aus den Meinungen der Tech Breakthrough LLC Organisation und sollte nicht als Tatsachenbehauptung ausgelegt werden. Tech Breakthrough LLC lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf dieses Anerkennungsprogramm ab, einschließlich jeglicher Garantien für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

