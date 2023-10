Wer an der Börse erfolgreich sein will, muss Aktiencharts verstehen und richtig deuten können. Dass dies oftmals nicht leicht ist, wusste auch der US-amerikanische Finanzjournalist Richard W. Schabacker, der unter anderem für Forbes und die New York Times schrieb. Er machte es sich zur Aufgabe, für Abhilfe zu sorgen - seine Schriften gelten bis heute als wegweisend für die Technische Analyse. Schabackers Klassiker "Börsengewinne mit Technischer Analyse" von 1932 liegt jetzt in einer modernen Übersetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...