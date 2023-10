HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4840/ Claudia Wolf ist Gartendesignerin und wir sprechen u.a. über das Greenkeeping des Grüns von zB Golf- oder Fussballplätzen. Was muss in Zeiten des Klimawandels beachtet werden, welche Rasenkrankheiten gibt es? Was ist im Winter zu tun?Aus: "Karrieren & Kurse" mit Claudia Wolf: https://audio-cd.at/search/karrieren%20kurse http://www.gartendesign-wolf.atInstagram: https://www.instagram.com/gartendesign_wolf/https://audio-cd.at/page/podcast/4838/ About: Die Marke, Patent, Rechte und das Archiv der SportWoche wurden 2017 von Christian Drastil Comm. erworben, Mehr unter http://www.sportgeschichte.at . Der neue SportWoche Podcast ist eingebettet in" Audio-CD.at Indie Podcasts" auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...