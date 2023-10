Apples iPhone 15 und iPhone 15 Plus haben in diesem Jahr einige nette Features an Bord. Im Alltagstest erwies sich vor allem das Plus als ausgezeichneter Begleiter - mit langem Atem und einigen Pro-Features. Auch wenn Apple hinsichtlich neuer Funktionen, Design und Ausstattung seine Pro-Modelle bevorzugt -Â das iPhone 15 Pro (unser Test) kommt schließlich mit Titangehäuse, Action-Button, schnellerem Prozessor und optischem Zoom -, haben die Basismodelle ...

