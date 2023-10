Jakob Ems (Gurupress.de) - Die PayPal-Aktie durchlebt in letzter Zeit rauere Gewässer. Mit einem Kursverlust von rund -0,6 % in den letzten fünf Handelstagen und einer -5 % Bewegung in den vergangenen 30 Tagen zeigt der Finanzdienstleister eine klare Abwärtsdynamik. Mehrere gleitende Durchschnitte, die in der technischen Analyse oft als Richtungsindikatoren verwendet werden, wie der 200-Tage-Durchschnitt (GD200), der 100-Tage-Durchschnitt ...

