Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zur Strabag: "Nach Ende der Bezugsfrist für die Wahl der Aktienvariante am 29.9.2023 teilte die Strabag mit, dass in Summe 87,6% des bezugsberechtigten Aktienbestandes die Aktienvariante gewählt haben. Der Anteil der MKAO Rasperia Trading wird infolge auf 24,1% absinken. Wir sehen die kommende Reduktion des Anteils der Rasperia unter die Sperrminorität sehr positiv und bleiben bei unserer Kaufen-Empfehlung." Zu Telekom Austria: "In unserer neuen Sektorstudie zu den Telekom-Werten in CEE haben wir unsere Kaufen-Empfehlung für die Telekom Austria-Aktie bestätigt mit neuem ...

