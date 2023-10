GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Im Gazastreifen sind nach dem Beschuss der israelischen Armee als Folge der Großangriffe auf Israel 198 Menschen getötet und mehr als 1600 verletzt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstag mit. Bei den Attacken aus dem Gazastreifen auf Israel kamen dort zudem mindestens 40 Menschen ums Leben, wie der Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. Die israelischen Rettungskräfte hätten zudem Hunderte Verletzte behandelt.

Neben Attacken mit mehreren Tausend Raketen auf israelische Ortschaften drangen Armeeangaben zufolge auch bewaffnete Palästinenser bei dem Überraschungsangriff über Land, See und Luft nach Israel vor. Es kam zu schweren Kämpfen mit israelischen Soldaten. Zudem gab es unbestätigte Berichte über Geiselnahmen und Entführungen in den Gazastreifen. Das Land wurde nach Angaben der Armee in Kriegsbereitschaft versetzt.