LIVERPOOL (dpa-AFX) - Bei der nächsten Parlamentswahl in Großbritannien könnte die Oppositionspartei Labour die Macht übernehmen - nun treffen sich deren Mitglieder in Liverpool zur jährlichen Parteikonferenz. Zum Auftakt am Sonntag soll Vizeparteichefin Angela Rayner sprechen, am Dienstag dann Oppositionsführer Keir Starmer. Der 61-Jährige, der früher Chef der Anklagebehörde Crown Prosecution Service war, führt die Partei seit 2020.

Umfragen sehen Labour seit Längerem deutlich vorne. Die Sozialdemokraten könnten demnach bei der nächsten Parlamentswahl die regierende Konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak ablösen. Die Briten stimmen voraussichtlich im nächsten Jahr über eine neue Regierung ab.

Erwartet wird, dass Labour-Chef Starmer in Liverpool sich zu verschiedenen Themen deutlicher positionieren wird als bisher. Gespannt wird etwa darauf gewartet, inwiefern sich die Partei der EU wirtschaftlich wieder annähern will. Starmer hatte eine Rückkehr in die EU-Zollunion und den Binnenmarkt wiederholt ausgeschlossen. Viele traditionelle Labour-Wähler in Nordengland unterstützen den Brexit./kil/DP/zb