Eine echte Krise durchlebten in den vergangenen Tagen LEG Immobilien-Aktionäre. Schließlich verlor der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 4,93 Prozent. Die Aktie schloss ein der fünf Sitzungen mit Verlusten. Besonders heftig erwischte es LEG Immobilien am Dienstag mit einem Minus von rund 3,61 Prozent. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen? Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...